O telhado de uma residência ficou parcialmente destruído por causa de um incêndio, ocorrido no fim da noite da segunda-feira, dia 28. O fato foi registrado por volta das 23h40 na rua Luis Vicari, no bairro dos Industriários.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para a ocorrência e a família residente no local, com auxílio de vizinhos, estava já tentando controlar o fogo. A guarnição foi com quatro bombeiros e dois caminhões de combate, mas apenas mil litros de água foram utilizados para combater as chamas.



De acordo com informações, o foco de incêndio começou na estrutura do telhado da casa possivelmente provocado por curto-circuito na parte elétrica. A família estava em casa e não teria percebido o sinistro no sótão da residência. Vizinhos perceberam a fumaça e iniciaram a mobilização para tentar debelar as chamas, mas o fogo já havia atingido uma parte das tesouras, porém não chegou no forro.