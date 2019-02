As transformações e avanços na agropecuária têm exigido cada vez mais a profissionalização no campo e é para aqueles que se capacitam que novas portas se abrem. Foi pensando nisso que 22 produtores e profissionais que atuam no meio rural buscaram o Curso Técnico em Agronegócio da rede e-Tec no polo presencial de Seara. Eles se formaram no último fim de semana, em cerimônia no CTG Seara e Pampa.

Essa é a segunda turma formada pelo curso que é promovido pelo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), com a parceira do Sindicato Rural de Seara e leva qualificação gratuita para quem vive e trabalha no meio rural.

O curso é o primeiro em educação formal do Senar e a iniciativa tem dado tão certo que já há uma terceira turma em andamento no município, além de casos de sucesso de muitos egressos. “A maioria deles trabalha na área rural, junto da família, e conforme foram aprendendo começaram a aplicar esse conhecimento nas suas propriedades. Tivemos produtores que dobraram a produção de leite, por exemplo, usando as técnicas que estudaram”, afirmou o presidente do Sindicato Rural de Seara, Valdemar Zanluchi.

A coordenadora estadual do curso, Katia Zanela, explicou que a capacitação é de modalidade semipresencial, 80% das aulas são a distância e 20% acontecem no polo, com tutores, e em práticas, com visitas a propriedades rurais. A formação inclui disciplinas como técnicas de produção, empreendedorismo, marketing, administração e finanças. “Os alunos saem bem preparados para gerir seu agronegócio e os resultados são tão positivos que recebemos muitos alunos vindos da graduação e pessoas já formadas que se matriculam em busca da expertise do Senar, desse aprender a fazer fazendo”.

O prefeito de Seara, Kiko Canale, reforçou a importância da qualificação para permanecer no campo e se preparar para as exigências do mercado. “Nossa região é referência no setor, exportamos nosso produto, mas precisamos nos manter fortes para competir com os países da Europa. Eu acredito muito na educação e penso que temos que estar preparados em tecnologia e inovação para sermos competitivos”.

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Zanluchi, realçou que o curso é inovador e traz uma oportunidade ímpar para os produtores melhorar a gestão de suas propriedades. “O sistema Faesc/Senar tem oportunizado Santa Catarina a estar na vanguarda em programas como o Técnico em Agronegócio. O curso forma sucessores qualificados e bem preparados para atuar com competência nas suas propriedades. São profissionais que saem daqui especializados e prontos para dar um passo maior nas suas carreiras e empreendimentos”.

Bons Frutos

Recém-formada, Fabiana Manfrói Martello comemora a conquista do diploma no curso técnico. Ela divide a rotina entre a profissão de professora e a tarefa de gerir a propriedade da família, no interior de Seara, e foi no curso que aprendeu a organizar melhor as finanças. “Nós não tínhamos uma propriedade muito organizada, isso fazia muita falta. A partir do curso fui trazendo esse novo olhar, avaliando, trabalhando no controle financeiro, e só tomamos decisões importantes se há planejamento. Hoje consigo colaborar muito mais na nossa propriedade e aprimorar nosso trabalho aqui”, avaliou.

O produtor rural Giliar Padoin já tinha no currículo a formação técnica em Agropecuária, mas buscou o curso do Senar/SC pensando em aperfeiçoar a gestão da propriedade. “Muitas empresas vão à falência justamente porque falta conhecimento nessa área e a propriedade rural também é uma empresa. Como eu cuido dessa parte da administração, a capacitação foi fundamental para mim.

Ele contou que já introduziu novas práticas ao empreendimento rural e tem colhido bons resultados. “Mudamos alguns processos e foi para melhor. Fico feliz que minha família tem aceitado as ideias e tem visto que realmente funciona. Já pensei em sair do campo, mas hoje estou capacitado e preparado para gerir a propriedade, não tenho dúvidas de que vou permanecer aqui”.

Capacitação

O curso tem duração de dois anos e é ofertado gratuitamente pelo Senar/SC. O público prioritário é o produtor rural, seguido dos seus familiares e do público geral. Hoje o Estado conta com 10 polos de apoio presencial e ainda neste semestre serão abertos mais dois polos, em Campos Novos e em Lages.

Novos técnicos

Os novos formados pelo curso técnico em agronegócio do Senar/SC são: Cleunice Petry Walter, Edinara Riviera, Elis Paula Kusmirczuk, Fabiana Ana Manfroi, Fernanda Tatiana Wunder, Flademir Detofano, Giliar Padoin, Graciele Viera, Jean Felipe Somensi, Jonas Paulo Netto Miotto, Julio Fernando Holz, Maicon William Canossa, Marcus Oppliger Pinto, Meilingui Luiza Oldoni, Neudir Zachi, Reni Trevisan, Rodrigo Bisollo, Rudinei Antonio Carodos, Sergio Gois, Sidimar de Martini, Sidinei Alves de Souza, Vanessa Gôes Trevisan e Vinícius Toffoli.

