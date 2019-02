Evento vai percorrer as principais ruas da Capital do Trabalho.

Concórdia abrirá no dia 07 de abril a edição 2019 da Corrida do Bem FarmaSesi. Um dos objetivos do evento é promover ações que tenham como foco a saúde e a qualidade de vida. Em toda a edição, parte dos recursos arrecadados com as inscrições é destinada a uma instituição filantrópica. A largada acontecerá na Rua Coberta. Os participantes passarão pela Marechal Deodoro, João Suzin Marini, Osvaldo Zandavalli e, por fim, retornarão à Leonel Mosele. Além disso, ocorrerá a Maratoninha, que objetiva estimular crianças e jovens de seis a 13 anos para que também pratiquem hábitos saudáveis de vida. A etapa de Concórdia terá início às 08h00 da manhã. Informações sobre inscrições no telefone: (049) 3441 3900.

A gerente executiva regional do SESI/SENAI, Silvana Meneghini, assinala que a iniciativa é uma forma de fomentar a prática de atividades físicas e, além disso, auxiliar as instituições que precisam do apoio da comunidade. “É uma oportunidade para que as pessoas pratiquem hábitos saudáveis. A Corrida do Bem proporciona momentos de integração entre os participantes. Observamos, nas edições anteriores, que a comunidade abraçou a ideia. A participação é cada vez mais expressiva. Temos uma expectativa muito positiva para essa edição. Convidamos a todos para que procedam suas inscrições. Por fim, o evento tem um importante viés social, uma vez que parte dos recursos é repassada a uma entidade filantrópica", pontua.

“A Corrida do Bem é um evento que movimenta todos os segmentos da sociedade. Além de estimular a prática de uma atividade física, é uma oportunidade para fazer novas amizades. Verifica-se um crescimento a cada edição. Uma demonstração inequívoca de que as pessoas estão muito mais atentas e de que é preciso cuidar da saúde do corpo e da mente. A edição deste ano deverá ser um sucesso, assim como as anteriores. Temos uma equipe engajada e comprometida, que já está organizando a próxima corrida", enfatiza o vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça.

As provas acontecerão nas categorias corrida Individual Masculina e Individual Feminina de 5km ou 10km. A idade mínima de participação para a prova de 5km é de 14 anos, enquanto para prova de 10km é de 16 anos. Menores de 18 anos devem apresentar autorização por escrito do pai ou responsável legal. Os participantes também deverão se enquadrar em duas categorias: Industriário (Atletas/ funcionários, de ambos os sexos, de indústria contribuinte da FIESC, que deverá comprovar seu vínculo empregatício na retirada do kit) e Comunidade (Atletas participantes, incluindo dependentes de industriários e estagiários das indústrias contribuintes ou não da FIESC, de ambos os sexos).

(Fonte: PG Comunicação)