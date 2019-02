Está aberto o período de inscrições para o Segundo Torneio Citadino de Voleibol, promovido pela Associação de Pais e Amigos do Voleibol de Concórdia, Apav. As inscrições podem ser feitas na SER Sadia até o dia 23 de março. As partidas serão realizadas nos dias 30 e 31 do próximo mês nas dependências do Concórdia Piscina Clube.



A competição será nas categorias masculino e feminino, com idade mínima de 14 anos.



O formato da disputa e a divisão das chaves serão definidas conforme o número de equipes inscritas.