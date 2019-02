A Associação dos Vereadores do Alto Uruguai Catarinense, Avauc, inicia nesta semana uma série de encontros com parlamentares dos municípios da região para definir ações conjuntas, visando sensibilizar as autoridades sobre a problemática e a precariedade de alguns trechos das rodovias estaduais e federal que cortam a região. As condições das estradas vêm sendo tratada pelos meios de comunicação há várias semanas.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora desta segunda-feira, dia 18, o presidente da Avauc, Vanderlei Canci, destaca que o objetivo é buscar uma solução para todas as estradas com problemas. "Entendemos qu é necessário que a gente una forças entre as entidades da região para buscar a mlehoria da qualidade de vida das pessoas. Dentre elas está a condição das rodovias da região", destaca Canci.



O presidente da Avauc, destaca que a prioridade desses trabalhos é a SC 283. De acordo com ele é uma estrada movimentada, que transporta a produção das agroindústrias da região e é o principal corredor entre dois municípios polo, que são Concórdia e Chapecó. "É a primeira estrada que nós devemos buscar a restauração", completa Canci.

Por fim, Vanderlei Canci destaca que a intenção é juntar forças em nível regional para tentar mudar o cenário. "Se tivermos juntos para pressionar o governador e os deputados para trazer recursos para a região, eu imagino que eles vão dar uma atenção maior para nós", destaca o presidente da Avauc. "Somos uma região que gera muito imposto para o governo e somos esquecidos pelo próprio governo", finaliza.