Segue internada na UTI infantil do Hospital São Francisco de Concórdia a criança que foi vítima de descarga elétrica. Segundo as informações a criança está com o quadro clínico estável. Nesta segunda-feira, dia 18, os médicos deverão tirar os sedativos para saber como o menino de cinco anos reagirá ao tratamento.

Conforme informdo pela Rádio Aliança, a criança brincava na sacada do apartamento situado na Rua Atálipio Magarinos área central do município. Não se sabe como, mas ela estava com cabo ou ferro e, provavelmente, teria atirado contra a rede de alta-tensão que passa próximo do local, recebendo a descarga elétrica em seu corpo.

Os bombeiros que atenderam a ocorrência tentaram reanimar no local, mas a criança foi encaminhada em parada cardíaca para a unidade hospitalar, onde foi reanimada.

(Com informações do repórter André Krüger).