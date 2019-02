Uma policial civil foi rendida durante assalto a estabelecimento da família no centro de Seara. O fato foi registrado na manhã desta segunda-feira, dia 18. Somente a arma da policial, que é filha da proprietária da loja, foi levada. Conforme a Rádio Belos FM, a policial civil não estava em serviço no momento do ocorrido. O bandido estaria armado com uma faca, que ficou no local.



A Polícia Militar de Seara foi acionada e iniciou as buscas, encontrando somente a motocicleta usada pelo suspeito abandonada na estrada de acesso a Linha Bonita. A arma da agente também foi achada. Porém, o suspeito ainda não foi localizado.



O SAER e o canil do Batalhão da PM de Concórdia auxiliam nas buscas