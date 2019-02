A cada semana desse considerado início de 2019 a situação das estradas da região volta à tona. Vira e mexe, os buracos das nossas rodovias passam a habitar a pauta dos meios de comunicação, as redes sociais e até os assuntos políticos. No quesito político, a novidade é que os vereadores da região agora estão se mobilizando para buscar uma alternativa para os problemas que dia após dia atormentam os motoristas.



Primeiro foram os parlamentares de Alto Bela Vista, que pedem providências para a SC 469, que dá acesso a cidade. Rodovia, aliás, que há anos pede socorro. Depois, os vereadores de Seara querem providências para a SC 283, no trecho mais precário, que vai em direção a Chapecó. Por fim, a Associação dos Vereadores do Alto Uruguai de Santa Catarina, Avauc, que representa os vereadores dos municípios de toda a microrregião, entrou no páreo e quer fazer uma pauta mais ampla, que contemple todas as rodovias da região que estão em estado precário.



Independente de onde venha, o pedido é pela revitalização dessas rodovias. Acho importante esse tipo de manifestação pública. Isso dá um peso para os pedidos da região, visando a melhoria das estradas e reforça o coro para que o Governo do Estado se sensibilize para essa questão e tome as medidas que estejam ao seu alcance.



Isso mesmo, medidas que estejam ao alcance! Baseado nisso podemos afirmar que a revitalização, reforma ou qualquer outro procedimento que invulte grandes investimentos não será realizada em nenhuma rodovia da região, presumo que isso também aconteça em todo o Estado. Já falei sobre isso neste espaço e a razão é o caixa do Governo de Santa Catarina. Todos estão carecas de saber que o Executivo Estadual está fazendo malabarismo para manter o caixa e não há neste momento capacidade para grandes investimentos. Então, teremos que nos contentar com o velho e conhecido tapa buracos. Mesmo sendo simplório, é preciso que ele seja executado de forma ágil. Ou seja, o buraco surgiu, tem que ser tapado imediatamente. Não pode perdurar por várias semanas, como acontece hoje!



Apesar dessa perspectiva de pouco resultado através desse movimento dos vereadores pela região, a mobilização é válida! Mesmo que não aconteça nada para solucionar a precaridade das estradas, a pressão fará com que a necessidade de melhorias seja incutida com mais força na cabeça do Governo do Estado. Pelo menos isso!



Para finalzar, essa mobilização dos vereadores não é novidade nenhuma. Prefeitos e entidades classistas da região também já se movimentaram nesse aspecto. O conjunto dessas ações servirá, pelo menos, para mostrar o tamanho dessa necessidade regional, fazer-se existir! Dar ciência às autoridades será o melhor feito dessa mobilização.



Mas como nem tudo na vida são espinhos, o Deinfra anunciou que já está realizando um tapa-buracos, de forma escalonada e seguindo cronograma para amenizar os problemas das estradas da região. Logo muitas das crateras da SC 283, da SC 390 e da 155 vão dar um tempo por alguns meses. Mesmo assim, é importante os motoristas continuarem prestando atenção nas rodovias da região, quando estiverem trafegando. É que pode surgir um buraco de uma semana para outra, em um local onde não tinha.