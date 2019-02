A China confirmou as expectativas e oficializou um acordo de preços mínimos com 14 empresas e cooperativas brasileiras exportadoras de carne de frango, entre as quais BRF e JBS, mas confirmou a imposição de tarifas antidumping sobre as demais companhias do país.

Segundo o Ministério do Comércio chinês, os exportadores excluídos da lista de empresas e cooperativas que fecharam o acordo de preços mínimos deverão pagar tarifas de 17,8% a 32,4% a partir de domingo. A medida terá validade por cinco anos.

Além de BRF e JBS, estão na rol de 14 empresas Copacol, Consolata, Aurora Alimentos, Bello Alimentos, Lar, Coopavel, São Salvador Alimentos, Rivelli Alimentos, Gonçalves e Tortola, Copagril, e Vibra e Kaefer.

Apesar de representar um alento para o segmento, a decisão de Pequim desagradou à ABPA, entidade que representa os exportadores brasileiros de carne de frango.

“Conforme a ABPA tem defendido desde o início da investigação, não houve praticas de dumping e não há qualquer nexo causal entre as exportações de produtos avícolas do Brasil e eventuais situações mercadológicas locais. As provas já foram apresentadas pelo setor produtivo do Brasil”, afirma comunicado divulgado pela associação.

“Ao mesmo tempo”, continua o comunicado, “a ABPA e o governo brasileiro identificaram diversas violações no acordo internacional antidumping pela autoridade chinesa na análise de dano e nexo causal ao longo do processo. O conselho diretivo da ABPA analisará a decisão chinesa e submeterá suas considerações ao governo brasileiro para a decisão sobre futuras ações”.

Os exportadores que decidiram fechar o acordo, intermediado pela sócia do escritório de advocacia MPA Trade Law, Claudia Marques, o fizeram em razão da sinalização de que a China poderá reabrir seu mercado à carne de frango dos Estados Unidos como parte das tentativas dos dois países de pôr fim a suas disputas comerciais.

A volta da carne de frango americana ao mercado chinês, quatro anos após o país asiático vetar o produto devido a um surto de gripe aviária nos EUA, seria um grande um desafio para o Brasil. Os EUA são os segundos maiores exportadores de carne de frango, atrás do Brasil.

No ano passado, as exportações brasileiras de carne de frango à China somaram 438,8 mil toneladas e renderam US$ 799,7 milhões, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compilados pelo Ministério da Agricultura. Com participação de cerca de 10%, o país asiático foi o segundo principal destino dos embarques do país, atrás apenas da Arábia Saudita.

