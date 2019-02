O presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, acompanhado da diretora de SPC, Cristiane Tomazoni, dos conselheiros, Heldemar Maciel e Moacir Zat, do gestor Administrativo e Financeiro, Valmir da Costa e do Assessor Jurídico, Eduardo Boita, estiveram na tarde desta sexta-feira (15), na sala de reuniões do centro administrativo em conversa com o prefeito, Rogério Pacheco, a secretária de Administração, Neiva Piola e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Simioni. Em pauta a falta do sistema de estacionamento rotativo.

O prefeito falou sobre as ações emergenciais anunciadas nesta manhã para a imprensa local que visam diminuir os transtornos da falta de controle aos empresários, consumidores e comunidade em geral. “Entendemos a pertinência do assunto, por isso queremos solucionar o problema com agilidade. A ideia é uma contratação emergencial que possibilitará a retomada dos serviços em um curto espaço de tempo. Não queremos prejudicar a população e deixar mais uma vez a cidade por mais de quatro meses sem o controle das vagas”.

A contração emergencial só será executada após o decurso do prazo legal de notificação à empresa Merlos Jr., de cinco dias, sendo que neste período a empresa em questão poderá retomar suas funções evitando o pagamento de multas decorrentes do contrato. O Poder Público a partir disso será responsável pelo gerenciamento das atividades do estacionamento rotativo. O formato para escolha da empresa responsável será por meio de orçamentos e quem oferecer o menor preço será contratada em caráter emergencial e temporário para suprir as necessidades imediatas.

Referente ao uso dos cartões comercializados pela empresa anterior a administração explica que nenhum consumidor ficará no prejuízo podendo utilizar os mesmos até que a troca seja feita. Quando questionado sobre o uso do aplicativo informou que a intenção é de trazer uma solução que ainda está em análise.

Em paralelo a contratação emergencial e temporária a ser proposta o intuito é dar sequência a um novo processo de licitação para uma nova empresa assumir os trabalhos de forma definitiva e adequada. “É preciso tomar todos os cuidados em relação a elaboração deste novo edital, em avaliação do Tribunal de Contas, que inclusive recomendou várias situações a serem ajustadas", esclarece o prefeito, destacando que a nova proposta do edital será um projeto piloto e por consequência, um modelo para todo Estado.

Conforme a secretária de Administração o objetivo é que a empresa a ser contratada (na nova licitação) venha pagar um percentual sobre seu lucro líquido, isto é, não haverá um valor fixo para o pagamento da concessão, mas sim, sobre o que a empresa estiver lucrando com a prestação dos serviços.

(Fonte: Jornalista Responsável: Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia)