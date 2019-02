As atrações começam às 10h da manhã no Parque de Eventos com momento cívico, passam pelo show nacional da dupla Bob & Robson e se estendem até o meio-dia com almoço. A ideia é que as pessoas se integrem no almoço em família.

Na parte da tarde as atrações se completam com grupo Os Atuais que sobem ao palco às 14h. Em seguida o momento é de reverenciar a tradição gaúcha com Os Serranos. O show começa às 16h.

A garotada tem diversão garantida o dia todo com brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce.

Confira a Programação:

18/02/2019 - (SEGUNDA-FEIRA)

FAMÍLIA NO PARQUE

10H – MOMENTO CÍVICO

10H30MIN – SHOW COM BOB & ROBSON

12H – ALMOÇO

14H – SHOW COM OS ATUAIS

16H – SHOW COM OS SERRANOS

A PARTIR DAS 10:30H HAVERÁ BRINQUENOS INFLÁVEIS, DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE.

LOCAL: PARQUE DE EVENTOS

22-23-24/02/2019 - (SEXTA – SÁBADO - DOMINGO)

XI ENCONTRO DE VEÍCULOS ANTIGOS

LOCAL: CENTREVENTOS PIRATUBA

23-24/02/2019 - (SÁBADO - DOMINGO)

RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL CTG INTEGRAÇÃO DO VALLE

LOCAL: PARQUE DE EVENTOS

03/03/2019 - (DOMINGO)

15º ENCONTRO DE TRILHEIROS

LOCAL: LARGADA ÀS 7:30H

LOCAL: CENTRO DE EVENTOS