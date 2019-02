A prefeita de Arabutã, Leane Schmitt, esteve em Brasília nesta semana. Ela levou uma pauta de reivindicações a senadores e deputados federais. Foram feitos pedidos nas áreas de infraestrutura urbana e rural, agricultura e equipamentos e máquinas para a saúde. As prioridades encaminhadas contemplam: quadra poliesportiva (Distrito de Nova Estrela), o passeio público e ciclovia e a continuidade do Centro de Eventos.

Conforme a prefeita, a expectativa é de que o município seja contemplado com as emendas parlamentares. “O orçamento da União ainda não abriu, mas temos uma esperança de termos esses recursos extras para a execução dessas importantes obras. É fundamental que nossos representantes nos auxiliem. Indicamos as áreas e estamos no aguardo da liberação dessas verbas”, assinala.

De acordo com Leane Schmitt, se os recursos forem liberados, a população de Arabutã será beneficiada em diversos setores. “As solicitações que encaminhamos atendem algumas demandas que são essenciais para a saúde, o lazer e o bem-estar da nossa comunidade. As emendas parlamentares são primordiais para que esses anseios dos munícipes sejam assegurados”, acrescenta a prefeita.

O ano de 2019 promete ser de muitas ações em benefício dos arabutanenses. Diversas obras estão programadas e o Poder Público Municipal continuará mobilizado em busca de recursos (através de emendas parlamentares). Umas das grandes ações deste início de ano será a Expo Arabutã. O evento acontecerá de 29 a 31 de março e terá exposições, apresentações artístico-culturais, danças germânicas, shows nacionais, dentre outros atrativos.

