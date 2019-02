Receber alta hospitalar é motivo de alegria para todos os pacientes e seus familiares. Quando ocorre após uma longa permanência no hospital, redobram os sentimento de gratidão pela melhora na saúde. Esse é o caso de Daniel Ajala, 56 anos de idade, morador de Concórdia. Depois de seis meses de internação no Hospital Dra. Izolde Dalmora, de Lindóia do Sul, Daniel está recuperado e pronto para retornar à sua cidade.



O paciente ficou em torno de um ano e meio internado em clínicas espalhadas pelo Estado. Há 10 meses, chegou ao Hospital em Lindóia do Sul, onde recebeu um tratamento diferenciado, com integração com a direção, equipe técnica e com a comunidade. A presença e o carinho da família também contribuíram para o tratamento e melhora de Daniel.



“Aqui todos os pacientes são tratados de forma igualitária, com muito profissionalismo, carinho e atenção. Um exemplo de cuidados em saúde. Agradeço toda a equipe, em especial ao médico Clovis, por tudo que fez para que eu pudesse me recuperar, bem como a toda equipe”, afirma.



Daniel ficou internado na Unidade de Cuidados Prolongados do Hospital Dra. Izolde Dalmora, de Lindóia do Sul, que atende pacientes do Oeste e Meio Oeste Catarinense, possui também Ala Geriátrica, Clinica Geral, Raio X Digital, Farmácia, Laboratório de Análises Clínicas e estrutura física e profissional completa para atender os pacientes, sendo uma referência em saúde no Sul do Brasil.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli)