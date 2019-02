Uma equipe técnica da Administração Municipal trabalha há alguns dias para buscar uma solução para os serviços do Estacionamento Rotativo de Concórdia. Com o abandono dos trabalhos pela Merlos Júnior e um processo licitatório em fase inicial, a expectativa era que os serviços não fossem prestados à população por alguns meses. Mas com a sinalização positiva do Tribunal de Contas quanto a uma contratação emergencial, a prefeitura trabalha para este encaminhamento, que possibilitará a retomada dos serviços em breve.



Já na próxima semana, será encaminhada a rescisão de contrato com a Merlos Júnior e de imediato, aberta a contratação emergencial. A proposta é contratar uma empresa que forneça a mão de obra (recurso humano) e que a gestão fique a cargo da Administração Municipal. O prefeito Rogério Pacheco destacou que se trata de uma contratação emergencial e precária, que objetiva reduzir os transtornos e prejuízos da população e dos empresários.



“Em paralelo, segue o processo para licitar uma nova empresa. Estamos tomando todos os cuidados na elaboração do edital, em avaliação do Tribunal de Contas, que inclusive recomendou várias situações a serem ajustadas”, explica o prefeito, destacando que a nova proposta do edital será um projeto piloto e por consequência, um modelo para todo Estado. Segundo a secretária de Administração, Neiva Piola, a empresa contratada (na nova licitação) pagará um percentual sobre seu lucro líquido, isto é, não haverá um valor fixo para o pagamento da concessão, mas sim, sobre o que a empresa estiver lucrando com a prestação dos serviços.

