Vídeos e áudios compartilhados no WhatsApp debochavam do pouco efetivo de policias na cidade.

O deboche em vídeos e áudios compartilhados pelo WhatsApp custou caro para alguns jovens que exageraram no som e perturbaram os vizinhos do CTG da cidade de Jaborá, neste sábado, 16.

O fato consta do relatório da Polícia Militar (PM), alvo do deboche. A PM da cidade Jaborá tomou conhecimento ao longo do sábado, através das redes sociais e de denúncias, que algumas pessoas organizavam uma festa com vários veículos e som automotivo no CTG. Foram vários vídeos em tom de deboche, se referindo a PM devido a falta de efetivo no município.

Aproximadamente às 18h30, moradores do entorno do CTG começaram a ligar para o celular da guarnição do município reclamando do som muito alto. Diante da situação, por ter uma grande aglomeração de pessoas e pelas ameaças nas redes sociais, foi solicitado apoio do 26° Batalhão, que se fez presente com o Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), Canil e mais a viatura do sargento do dia.

Na chegada no local as equipes constataram vários veículos com som em volume efetivamente alto. Havia diversas pessoas consumindo bebidas alcoólicas e muita algazarras. Após a abordagem da PM, foram identificados os proprietários dos veículos e confeccionadas as infrações de trânsito.

Junto aos envolvidos havia um menor, de 17 anos, que foi encaminhado ao Conselho Tutelar para ser levado aos seus pais.

Sobre os áudios com deboche da falta de efetivo da Polícia Militar, os presentes relataram que o autor não estava mais ali e não disseram o nome dele. Sobre o vídeo postado, um dos jovens confessou ter gravado.

Diante dos fatos, com base na Lei Contravenção Penal, foram apreendidas as caixas de som e os equipamentos.

(Fonte: Portal Eder Luiz)