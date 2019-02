Homem é preso com 600 kg de carne saqueada de caminhão de Concórdia

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar depois de saquear 600 Kg de carne suína em Carmo da Cachoeira (MG). Segundo a PM, a carne teria sido saqueada de um caminhão que se envolveu em um acidente com outros dois caminhões na rodovia.

O material saqueado estava dentro de um Uno, onde também estavam três ocupantes. Na fuga da polícia, o carro atolou e dois homens conseguiram fugir, mas o outro foi preso. Conforme a polícia, o homem é produtor rural.

O homem foi preso e a carne foi apreendida. As carnes ficarão à disposição do proprietário ou deverão ser doadas para entidades filantrópicas do município.

(Fonte: G1)