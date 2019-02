Fato aconteceu na noite do sábado, dia 17, no bairro São Cristóvão.

Câmaras de monitoramento flagram o furto de um caminhão, que estava carregado com uma miniescavadeira hidráulica, em Concórdia. O fato aconteceu por volta das 19h30 do sábado, dia 17, no estacionamento da empresa Maran Construções.



As imagens mostram um homem chegando tranquilamente no local, abrindo a porta do motorista e poucos segundos depois ele sai com o veículo e o equipamento. Trata-se de um caminhão Volkswagen 14.170, caçamba, placas de Concórdia. Ele estava carregado com uma escavadeira hidráulica Cartepillar.



Os proprietários solicitam que, qualquer informação, deve ser repassada para a Polícia Militar.

(Com informações do repórter André Kruger)