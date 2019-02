Homem sofre queimaduras em churrasqueira no Vista Alegre

Um homem de 24 anos sofreu queimaduras após explosão em churrasqueira, em Concórdia. O fato foi registrado no bairro Vista Alegre, na manhã deste domingo, dia 17.



A vítima foi atendida com queimaduras na face, no tórax e nas costas. O rapaz foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia para atendimento médico no Hospital São Francisco.



O fogo na churrasqueira já estava aceso na hora do incidente. Não se sabe o que pode ter acontecido.

(Com informações do repórter André Krüger)