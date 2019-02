Carreta de Concórdia se envolve em acidente com morte no RS

Uma carreta com placas de Concórdia se envolveu em acidente com morte no Rio Grande do Sul. O fato aconteceu no fim da madrugada deste sábado, dia 16, na ERS 324, no município de Casca.

Conforme a Rádio Vang FM, de Marau-RS, a vítima fatal é um homem de 43 anos, ocupante da Saveiro, placas de Casca, que colidiu contra uma carreta bi-trem, Scania, placas de Concórdia, que teve a parte frontal parcialmente danificada.