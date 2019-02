Acidente aconteceu no começo da noite deste sábado, dia 16, em Concórdia.

Uma criança de cinco anos de idade foi levada em estado crítico para o Hospital São Francisco após receber uma descarga elétrica, na noite deste sábado dia 16. O acidente ocorreu por volta das 19h30, na área central de Concórdia.

Bombeiros Voluntários foram acionados e se deslocaram até o local e prestaram os primeiros atendimentos. Em seguida, ela foi encaminhada para o pronto-socorro, onde foi reanimada.



Segundo informações dos bombeiros, ela brincava na sacada do apartamento. Não se sabe como, mas ela estava com cabo ou ferro e, provavelmente, teria atirado contra a rede de alta tensão que passa próximo do local, recebendo a descarga elétrica em seu corpo.



Os bombeiros que atenderam a ocorrência tentaram reanimar no local, mas a criança foi encaminhada em parada cardíaca para a unidade hospitalar .



Uma equipe médica reverteu a situação, mas o estado da criança ainda é considerado grave. Ela foi transferida para a UTI.

(Com informações do repórter André Krüger)