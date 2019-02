Um menino de 10 anos morreu em um grave acidente ocorrido na madrugada deste sábado (16), em Pinhão. Ele estava em um caminhão que capotou no Km 467 da PR-170, no trecho entre Foz do Areia.

Mais cedo circulou a informação de que o caminhão teria placas de Seara, mas a Polícia Rodoviária Federal de Guarapuava - PR, responsável pelo trecho, informou que o veículo é de São Valentim (Rio Grande do Sul) e estava carregado com milho.

O garoto morreu no local. Ele estava com o pai, que conduzia o caminhão. O veículo com placas de São Valentim (Rio Grande do Sul) estava carregado com milho. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o homem de 42 anos perdeu o controle da direção e capotou na rodovia.

O pai da vítima foi socorrido e ficou em estado de choque.

Parte da carga foi saqueada.

(Fonte: Belos FM)