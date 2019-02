O deputado catarinense Neodi Saretta voltou a pedir ao Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária (DNIT) a manutenção e revitalização da ponte sobre o Rio Uruguai, na rodovia BR-153, no trecho entre os municípios de Concórdia (SC) e Marcelino Ramos (RS). A ponte, com 630 metros de extensão, não recebe reparos há anos.



Segundo o deputado, a estrutura lateral apresenta rachaduras e as placas que compõem a pista possuem várias fendas, sendo algumas de grande proporção. “Essa ponte liga o estado gaúcho e catarinense via BR 153, e é uma das rodovias mais importantes do país. Através da BR 153 transitam boa parte do comércio do Mercosul, sendo a principal ligação com o resto do país. Não podemos mais admitir esse descaso, por isso volto a pedir melhor urgentes no local”, relata Saretta.



A ponte do Rio Uruguai, como é conhecida, faz ligação entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e registra diariamente um grande fluxo de veículos de carga e de passeio. Ela foi construída em 1999 para substituir a antiga em função da instalação da Usina Hidrelétrica de Itá.

(Fonte: Deysi Marcon/Ascom/Consórcio Itá)