Fato aconteceu na tarde da sexta-feira, dia 15, no cruzamento das ruas Romano Anselmo Fontana e do Comércio.

Uma colisão entre carro e uma moto foi flagrada por câmeras de segurança de um edifício na área central de Concórdia. O acidente aconteceu por volta das 15h40 da sexta-feira, dia 15, entre o cruzamento das ruas do Comércio e Romano Anselmo Fontana.

No vídeo é possível ver que a moto estava transitando pela rua do Comércio, sentido empresa BRF, quando o veículo Gol vem no sentido contrário e tenta fazer a manobra para a Rua Romano Anselmo Fontana. O motorista do veículo não percebeu a motocicleta e o acidente aconteceu. O motoqueiro foi projetado para cima do veículo, vindo a cair sobre a via.

Bombeiros Voluntários a atenderam a ocorrência e conduziram o motociclista com ferimentos de média gravidade para o pronto socorro do Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger)