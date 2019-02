Um problema ainda não identificado deixou sem energia elétrica quase nove mil unidades consumidoras em Concórdia. O fato aconteceu na tarde deste sábado, dia 16. Ouvintes da Rádio Aliança, de vários bairros procuraram a reportagem da Aliança, para relatar a situação. O Departamento de Jornalismo manteve contato com a Celesc, que confirmou o problema e destaca que algum fator fez com que o alimentador quatro da subestação do Santa Cruz abrisse e interrompesse o fornecimento. Equipes da estatal estão percorrendo toda a rede para descobrir o que aconteceu.



Estão sem energia elétrica 8.997 unidades consumidoras. Todas elas aqui em Concórdia e localizadas no centro e bairros Arvoredo, Cinquentenário, Imigrantes, Jardim, Nossa Senhora da Salete, Parque de Exposições, Primavera, Santa Cruz, São Cristóvão, Vila D'Itália, Vista Alegre, Distrito de Santo Antônio, mais os loteamentos Lavrati, Cézar Alves, Recando Verde e algumas localidades do interior.