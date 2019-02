Fato aconteceu na madrugada deste sábado, dia 16, no município de Pinhão, Paraná.

Criança de dez anos morre em acidente envolvendo caminhão com placas de Seara

Uma criança de dez anos de idade perdeu a vida em uma saída de pista, seguida de capotamento de carreta, com placas de Seara, ocorrida na madrugada deste sábado no Paraná. Conforme o Portal Cantu de Notícias, o acidente foi por volta das 5h da madrugada na PR 170, no município de Pinhão, próximo da Usina Hidrelétrica de Foz da Areia.



O fato envolveu um caminhão Iveco Stralis, placa de Seara. Segundo informações preliminares, o motorista teve ferimentos leves e a criança de 10 anos, que é seu filho, e estava junto no caminhão, teve morte instantânea.



Não há informações se as vítimas seriam moradoras de Seara, ou não.



(Com informações do repórter André Krüger).