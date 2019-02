Temporada do xadrez de Concórdia inicia no próximo mês

Começa no fim do próximo mês a temporada de 2019 do xadrez de Concórdia. No período de 29 a 31 de março acontece na sede do clube, em anexo ao Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, o torneio de abertura 2019, com vagas limitadas.



Neste mesmo período, o mestre internacional e árbitro, Leandro Perdomo, que é do Clube Concordiense de Xadrez estará ministrando um curso de arbitragem.