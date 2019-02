Técnico Alexandre Schneider e a atleta Tauani Schneider serão homenageados no próximo mês, em Brasília.

Dois nomes da AAU serão homenageados com o prêmio Melhores do ano 2018

Dois nomes da Associação Atlética Univeristária de Handebol Feminino serão homenagados pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário. A solenidade será realizada no dia 20 de março em Brasília, através da entrega do Prêmio Melhores do ano 2018.



De Concórdia serão agraciados o técnico Alexandre Schneider e a atleta Tauani Schneider.

“Estamos muito felizes. Feliz pela Tauani, pois sabemos da superação e dedicação no ano passado. E feliz pelo reconhecimento do nosso trabalho. Mas temos a consciência de que este não é um prêmio individual. É sim, um prêmio de todo elenco e da comissão técnica e também da Universidade do Contestado, que durante todos estes anos está nos apoiando, tanto dentro como fora das quadras”, salientou Schneider.

Ação entre Amigos

E iniciou também mais uma Ação Ente Amigos da AAU, com o objetivo de levantar recursos, tanto para a equipe adulta como para as categorias de base, coordenadas pelos professores Rômulo e Carina.



O valor da contribuição é de R$ 5,00 (cinco reais) e os interessados podem adquirir seus números com a comissão técnica e atletas.



O sorteio dos prêmios acontecerá no dia 16 de março, data de encerramento do 1º Campeonato de Handebol Sul-Centro Americano de Clubes Feminino Adultos.

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)