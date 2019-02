Evento será disputado no próximo mês, em Concórdia.

Seis equipes estão confirmadas para o Primeiro Sul-Centro Americano de Clubes Feminino Adulto, que será realizado em Concórdia, a partir do próximo dia 12 de março. A informação consta em comunicado enviado ainda na sexta-feira, dia 15, pela Confederação Brasileira de Handebol. Todas as equipes vão disputar uma vaga para o Super Globe de Clubes, que acontecerá na China.

Do Brasil, além da Associação Atlética Universitária, que é a atual campeã da Liga Nacional de Handebol Feminino, também vai participar a Unip São Bernardo. Da Argentina virá o Clube Dorrego e Ferro Carril; do Uruguai, o Scuola Italiana Di Montevideo; e do Chile o Club Vieux Gaulois.

As disputas acontecerão no Centro de Eventos Concórdia de 12 a 16 de março. Para o público, haverá cobrança de ingresso, no valor de R$ 5,00, que serão revertidos para o pagamento de despesas da AAU ao longo deste ano.