O Brasileiro de Seleções entre Ligas acontece em Seara no mês de Maio. Evento será o primeiro das competições nacionais.



A Liga Catarinense de Futsal sedia no mês de maio, o maior evento esportivo nacional de seleções em Santa Catarina. O 1º BRASILEIRO DE SELEÇÕES DE LIGAS, evento promovido pelo movimento nacional “SOMOS TODOS LIGAS”, acontece de 25 de maio a 1º de junho no ginásio do Carecão em Seara.



Doze seleções participam da competição que ser realizará pela primeira vez no Estado e será o pontapé inicial para os eventos das Ligas em âmbito nacional.



O evento contará com o apoio total do município de Seara que estará movimentando a economia do município, apoio das demais Ligas. A comercialização de placar e ingressos ficarão á cargo da Liga Catarinense e Município.

Na sexta-feira(24/05) acontece o congresso técnico da competição bem como a eleição da diretoria do movimento nacional “SOMOS TODOS LIGAS”.



Confira as seleções participantes:



Liga Catarinense, Liga Paulista, Liga Gaúcha, Liga Paraná, Liga Matogrossense, Liga Amazonense, Liga Carioca, Liga Paraibana, Liga Tocantinense, Liga Roraimense, Liga Goianiense e Liga Brasiliense.



Nos próximos dias, a organização divulgará todos os detalhes da comercialização de placas e ingressos, bem como valores e locais de vendas.



Ainda neste ano, a Liga Catarinense sediará o Brasileiro de Clubes e o Desafio de Ligas nas categorias de base. A cidade ainda está em avaliação e deverá ser confirmada em breve.