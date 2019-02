Um bombeiro voluntário de Irani salvou a vida de uma criança de aproximadamente um ano de idade, que estava engasgada em sem respirar. O fato aconteceu no fim da tarde da sexta-feira, dia 15, quando os pais da criança, apavorados com a situação, chegaram com a mesma até a central de emergência, relatando a situação. A bebê estava sem respirar.



O procedimento de desobstrução das vias aéreas foi feito pelo bombeiro Fábio Peruzo, que estava de plantão. Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, ele virou a criança e fez o precedimento de desengasgamento, liberando as vias aéreas e possibilitando que a criança voltasse a respirar. Em seguida, a criança foi encaminhada para o pronto atendimento médico para avaliação médica.



Em caso de Engasgo siga os procedimentos abaixo descrito:



1-Segure-a (de bruços) com o rosto voltado para baixo e com a cabeça mais baixa que o tórax;

2-Cuidado ao apoiar a cabeça, sustente-a firmemente com seu antebraço;

3-Aplique cinco golpes energéticos no meio das costas (usando o punho da mão com os dedos estendidos);

4-Vire a criança (de barriga para cima) firmemente apoiando sua cabeça e a mantendo mais baixa que o corpo;

5-Observe se ocorreu à saída do objeto, caso contrário aplique cinco compressões rápidas no tórax (utilize três dedos para aplicar as compressões no meio do tórax, entre a linha dos mamilos