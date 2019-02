Familiares e amigos se mobilizam para doação de sangue para reposição no HSF

Familiares e amigos de Claudinei José Machado, vítima de acidente ocorrido no começo desta semana, estão se mobilizando para doação de sangue para reposião dos estoques no Hospital São Francisco de Concórdia, onde ele permanece internado em estado considerado grave. Através das redes sociais, o pedido é para doação do sangue "O" positivo. Foram usadas várias bolsas desse tipo sanguíneo para os procedimentos médicos, uma vez que Claudinei teve a perna amputada.



O pedido é para quem puder colaborar, para que procure o Hospital São Francisco a partir da segunda-feira, dia 18, e faça a doação em nome de Claudinei José Machado. O objetivo é repor os estoques.



Machado se envolveu em acidente na noite do último dia 12, na SC 283. Ele conduzia uma motocicleta, placa de Concórdia, que acabou se envolvendo em colisão com um caminhão, também de Concórdia. Na ocasião, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Seara e, inicialmente, levado para o Hospital São Roque de Seara. Depois foi transferido para o Hospital São Francisco de Concórdia, onde permanece internado.