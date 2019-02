Prefeitura disponibiliza atendentes para a impressão do carnê do IPTU

A Prefeitura de Concórdia disponibilizou, desde o mês de janeiro, a emissão online do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, para pagamento em cota única ou parcelado em até seis vezes. Neste ano, não foram impressos os carnês, diminuindo os custos e desperdício de material. Entretanto, para aqueles cidadãos que não tem acesso à internet, ou equipamentos de impressão, será disponibilizado pela prefeitura o serviço de impressão. Os atendentes estão à disposição a partir de segunda-feira, 18 de fevereiro, na garagem do Centro Administrativo Municipal.



O serviço de impressão segue até o dia 15 de março, quando encerra o prazo para pagamento da cota única e do início do parcelamento. Para facilitar a retirada do IPTU, o contribuinte deve portar o carnê antigo do imóvel. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Aos demais contribuintes, o tributo está totalmente digitalizado, disponível no site da prefeitura no endereço: www.concordia.atende.net, no banner IPTU Digital 2019.



A parcela única (à vista) e a primeira parcela do IPTU vencem no dia 15 de março. Os contribuintes que pagarem a vista terão desconto de 10% referente ao imposto, com exceção de taxas. Mas quem preferir pagar o valor total parcelado, poderá fazê-lo em até seis vezes, sendo que neste caso, será necessária a impressão das seis guias. O imposto não sofrerá reajustes em 2019, apenas terá a reposição da inflação, que foi de 3,55%.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista/ASCOM)