Os 17 anos de Operação da Usina Hidrelétrica Machadinho – Carlos Ermírio de Moraes foi comemorado na última sexta feira (15). O encontro aconteceu na Usina e contou com uma confraternização junto aos colaboradores.

Desde 16 de fevereiro de 2002 a Usina Machadinho escreve junto à comunidade uma história de conquistas e bom relacionamento, além de gerar resultados impressionantes. Um exemplo disso é o Programa de Visitas que já levou mais de 80 mil visitantes até a Usina, mostrando como funciona o processo de geração de energia elétrica.

O Consórcio Machadinho e seus parceiros já investiram mais de 12 milhões em projetos sociais. São várias ações que melhoram as condições de educação, segurança, saúde, lazer e qualidade de vida para a população da região. Também são destaque os projetos que geram emprego e renda para a comunidade.

Durante os 17 anos de operação, a Usina Hidrelétrica Machadinho já repassou mais de 379 milhões a título de compensação financeira. Esse valor beneficia os estados, o governo federal e os municípios pelo resultado da utilização de recursos hídricos.

O Empreendimento

A Usina Hidrelétrica Machadinho – Carlos Ermírio de Moraes construída no leito do Rio Pelotas entre os municípios de Piratuba, em Santa Catarina, e Maximiliano de Almeida, no Rio Grande do Sul, tem potência instalada de 1.140 MW e é a maior Usina Hidrelétrica com casa de força em Santa Catarina. Para saber mais acesse: www.machadinho.com.br.

(Fonte: Camila Freitas/Ascom/UHE Machadinho)