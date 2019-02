A Administração Municipal de Concórdia agiu rápido em dar uma resposta para a sociedade em relação a uma solução para a área azul. Tudo bem que é uma solução paliativa e temporária, mas o objetivo é não deixar a população desguarnecida do serviço e garantir a rotatividade nas vagas de estacionamento na área central



Conforme apurado pela Rádio Aliança, a Administração - com o aval positivo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - poderá contratar uma empresa que cederá trabalhadores para o monitoramento, sendo que o sistema será gerido pelo Poder Público até que um Edital de Licitação de concessão do serviço seja lançado para definitivamente uma outra empresa operar o sistema, conforme o tempo do contrato. A receita para pagar esses trabalhadores virá da cobrança pela utilização das vagas no prazo máximo de duas horas, conforme vinha sendo feito. As tarifas não serão mexidas e os cartões ou créditos já adquiridos da Merlos Jr continuarão tendo validade.



Porém, cabe salientar que o Executivo Municipal calcula que não terá condições de ter o mesmo número de monitores que a Merlos Jr mantinha nas ruas para fazer o monitoramento. Será um número menor. Quantos? Ainda não se sabe! Se irá funcionar? Bem, somente o tempo irá dizer. Neste momento, ouso dizer que mesmo que seja uma estrutura humana menor, será melhor do que nada.



O fato é que a sociedade, empresários e usuários, que já vivenciaram a experiência de um período de vários meses de não rotatividade, quando a Xavante Exparck levantou acampamento em 2016. Foram alguns meses sem o serviço até a vinda da Merlos Jr. Nesse interim, achar uma vaga de estacionamento na área central de Concórdia em dias úteis, durante horário de expediente, era um exercício de paciência, obstinação e de sorte, quando a mesma era encontrada. Todos reclamaram naquele período!



Tão logo a Merlos Júnior fechou as portas em Concórdia, nos últimos dias, essa mesma sociedade, temerosa em vivenciar novamente os transtornos, botou a boca no trombone e a Administração Municipal deu essa resposta. Claro que além do clamor popular, essa ação também um movimento de quem está escaldado pela situação ocorrida há mais ou menos dois anos. A gestão era outra, porém o Poder Público é o mesmo. Mesmo assim, é uma resposta rápida. Se irá funcionar? bem! Somente o tempo irá dizer.