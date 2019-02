Uma pessoa foi conduzida para a Central de Polícia Civil de Concórdia após a apreensão de 17 tabletes de maconha, que estavam enterrados em um sítio em Rancho Grande, interior de Concórdia. Conforme a Polícia Civil, trata-se de G.A.G, que seria o proprietário do local. Conforme informado pela Rádio Aliança, a ação foi desencadeada na manhã desta sexta-feira, dia 15, através de um trabalho conjunto das políciasi Civil e canil da Polícia Civil de São Lourenço do Oeste e do canil de Chapecó.



Todo o entorpecente estava acondicionado em um tonel, que estava enterrado no local. A droga foi encaminhada para perícia.



A ação que ocorreu nesta manhã é um desdobramento de uma apreensão de drogas e detenção de duas pessoas, pai e filho, ocorrida no dia 24 de novembro do ano passado, em Linha dos Coqueiros, em Concórdia. Naquela ocasião, P.V.M e E.M.M foram detidos em um veículo num acesso que serve desvio do Posto da Polícia Rodoviária Federal. Com os dois, foram apreendidos 470 gramas de cocaína. Um deles estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tortura no Rio Grande do sul e teria tentado passar outro nome para as guarnições que fizeram a abordagem. Desde então, os dois estão detidos.



Em relação a operação realizada na manhã desta sexta-feira, dia 15, a Polícia Civil em trabalho de investigação apurou que os dois presos em novembro escondiam grande quantidade de entorpecentes em uma propriedade em Rancho Grande. Mediante a um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça local, foi realizada a diligência neste local.

(Com informações do repórter André Krüger).