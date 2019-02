O Ministério do Comércio da China (MOC) anunciou nesta sexta-feira, 15, medidas antidumping sobre a carne de frango do Brasil. Segundo os chineses, as taxas impostas devem variar de 17,8% a 32,4% por um período de cinco anos. A medida começa a valer a partir de domingo, 17.



“A indústria doméstica tem sofrido danos substanciais devido ao dumping desses produtos”, disse o ministério em comunicado.



A imposição de tarifas, no entanto, não vale para todos os exportadores brasileiros. O órgão chinês informou que aceitou de algumas empresas do Brasil uma espécie de acordo de preços, conhecido como Price Undertaking (PU). Isso significa que a imposição de taxas não ocorrerá para algumas companhias.

A China iniciou em 2017 uma investigação sobre práticas de dumping contra as exportações brasileiras de carne de frango. Na época, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e seus associados defenderam ausência de nexo causal, ou seja, a comprovação de que houve dano efetivo, entre as exportações brasileiras e qualquer eventual situação mercadológica local, apresentando contraprovas.



Apesar disso, em agosto de 2018, a China estendeu a investigação e impôs uma tarifa provisória que variava de 18,8% a 38,4%. A medida teria vigência até 18 de fevereiro de 2019.

(Fonte: Canal Rural)