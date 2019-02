A chuva intensa que caiu desde a madrugada desta sexta-feira, dia 15, provoca reflexos em toda a região. Conforme a Defesa Civil Regional, até o início da tarde desta sexta-feira, dia 15, em Concórdia, caíram mais de 100 milímetros de chuva em praticamente toda a cidade.



Conforme dados da Epagri Ciram, na região da Cetredia, em Santo Antônio, choveu 118mm. Nas duas estações hidrológicas na área central caíram 103mm e 106mm. Na região do Parque de Exposições, na barragem de contenção, foram 102mm.



Em Concórdia houve deslizamentos pontuais. Um deles, a via ficou parcialmente interrompida nas proximidades do prédio da UPA, no Jardim Europa. No acesso ao Sintrial, a rua ficou praticamente trancada para o trânsito de veículos em função de outro deslizamento de encosta. Neste mesmo bairro, a enxurrada invadiu uma residência. No interior, conforme a Defesa Civil de Concórdia, a estrada de acesso a Linha Guajuvira ficou completamente trancada. Na área central, houve um deslizamento pequeno na Anita Garibaldi, no acesso ao bairro Vista Alegre.



Pela região da Amauc, a Defesa Civil Regional realiza o monitoramento de áreas com deslizamentos de encosta nos municípios de Seara e Ipumirim.