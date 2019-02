Dezessete tabletes de maconha foram achados enterrados em um sítio no interior de Concórdia. A droga foi localizada através de uma ação conjunta entre as policias civil e Militar, com o apoio do canil de São Lourenço do Oeste e Chapecó. O fato ocorreu em Rancho Grande, na manhã desta sexta-feira, dia 15.



Conforme informações, essa operação é um desdobramento da prisão de dois homens, pai e filho, ocorrida em novembro de 2018, em função do tráfico de drogas. Ambos estão recolhidos no Presídio Regional de Concórdia.



A operação está em andamento e a Polícia Civil deve se manifestar durante a tarde desta sexta-feira, dia 15.