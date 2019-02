Uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar de SC recuperou na noite de ontem (quinta), na BR 153 em Água Doce, um GM/Prisma com registro de furto/roubo no Rio Grande do Sul e apreendeu diversas mercadorias importadas ilegalmente. Um casal foi preso.

Após troca de informações entre as duas forças de segurança, o veículo suspeito foi localizado e abordado no km 11 da rodovia. Dentro do porta-malas e banco traseiro, havia caixas com produtos eletrônicos, cosméticos e perfumes comprados no Paraguai sem o pagamento das taxas de importação.

Ao vistoriar o veículo, os agentes encontraram sinais de adulteração dos números identificadores. O veículo tinha registro de furto em Sapucaia do Sul/RS e circulava clonado, com placas de outro GM/Prisma de mesmas características.

Os dois evolvidos, ele com 45 anos e ela com 50, são moradores de Lages. Disseram que o carro era de um amigo e que não sabiam que se tratava de veículo roubado. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Joaçaba, onde vão responder pelos crimes de receptação e descaminho. A mercadoria apreendida foi lacrada e encaminhada à Receita Federal.

(Fonte: Nucom/PRF)