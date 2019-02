A chuva que cai na região desde a madrugada desta sexta-feira, dia 15, causou transtornos para moradores do loteamento Pacífico Mathias no Bairro Santo Antônio em Irani. Uma área próxima a casas inundou e famílias acionaram os Bombeiros Voluntários para orientação.

Uma guarnição já monitora o local junto com a Defesa Civil. A água já estava chegando próximo a uma casa e um veículo precisou ser retirado da garagem pelos bombeiros. "No momento temos este problema pontual do loteamento onde o sistema de tubulação não drenou toda a água em função do volume de chuva. Mas não há outras ocorrências e nada de grave registrado", conta o comandante dos Bombeiros Voluntários de Irani, Sandro Alves.