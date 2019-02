Dentre os inúmeros trechos de rodovias do Estado que estão em situação precária, está o da SC-469, no acesso ao município de Alto Bela Vista. Nesta semana os vereadores voltaram a cobrar ações do Governo do Estado.

Os nove vereadores assinaram um ofício solicitando o recapeamento da via. A presidente do Legislativo Municipal, Rosicler Benincá, diz que a situação é precária. “Está perigoso, é um trecho de curvas próximo delas existem buracos. Os motoristas que transitam pela rodovia correm riscos de ter prejuízos nos veículos e de acidentes também”, ressalta ela. “O pior trecho está há cerca de quatro quilômetros do perímetro urbano”, destaca.

No documento enviado pelos vereadores, há fotos que mostram a situação da rodovia. “O governador Carlos Moisés assumiu há menos de dois meses, então já encaminhamos um material completo, pois talvez ele não conheça nosso problema. Assim ele terá acesso as fotos e verá que a precisamos dessa revitalização”, explica Rosicler.

A presidente da Câmara não descarta uma viagem à Florianópolis. “Faz tempo que solicitamos uma solução. Cobramos, junto com a prefeita Catia, do ex-governador Raimundo Colombo, depois cobramos do Eduardo Pinho Moreira e agora vamos pedir ao Moisés. Não vamos sossegar até que medidas não sejam tomadas”, relata. “Vamos aguardar a resposta do governador e se necessário, a gente vai tentar agendar uma conversa com ele”, adianta a vereadora.

Outro pedido:

Os vereadores também solicitaram um redutor de velocidade próximo ao portal de entrada de Alto Bela Vista, na SC- 390. “Ali fica a comunidade de Vila União e residem várias famílias. Os veículos passam em alta velocidade e oferecem riscos, então solicitamos que um redutor de velocidade seja instalado para que acidentes não aconteçam”, argumenta Rosicler.