Um homem de 25 anos ficou ferido e com suspeita de fraturas após queda de motocicleta na BR 282, em Irani. O fato foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 14, e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.



Conforme informações, o fato envolveu uma motocicleta importada, placa de Faxinal dos Guedes. A vítima, de iniciais P.H.B, foi levada para atendimento médico no Pronto Atendimento Médico de Irani com suspeita de fratura no ombro esquerdo e escoriações pelo corpo.