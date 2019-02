O dia 15 de março marcará mais um momento histórico para a OAB, Subseção de Concórdia. Nesta data, ocorrerá a posse da nova Diretoria, no Restaurante Casa Nostra (às margens da BR-153). O evento contará com a presença do presidente da OAB-SC, Rafael Horn, que terá uma conversa com os advogados locais a partir das 17h45. A cerimônia de posse terá início às 19h00. Na sequência, será servido jantar aos advogados, acompanhantes, e autoridades regionais.

A presidente da Comissão de Eventos, Helenice Beatriz Luersen Pereira Duarte, destaca que o cerimonial de posse da nova Diretoria está sendo preparado com muito zelo. “Nossa ideia é desenvolver um evento marcante, que apresente os novos diretores à sociedade e que, sobretudo, reafirme o comprometimento da nossa subseção com o fortalecimento da advocacia”, pontua.

A presidente da OAB, Subseção de Concórdia, Mirian Gerhardt Dallegrave, projeta um evento especial, que reforce a importância da OAB e que promova a integração entre os profissionais. “Será um momento sublime para todos nós que compomos a nova diretoria, mas queremos que seja significativo também para os nossos colegas advogados. Será mais uma oportunidade de integrá-los e enfatizarmos a importância de cada um para a construção de uma advocacia ainda mais forte e representativa”, sublinha. Além da presidente Mirian Gerhardt Dallegrave, a nova diretoria da 8ª Subseção tem como vice-presidente, Evandro Luis Benelli, o secretário-geral, Gabriel de Oliveira Dal Piaz, o secretário-geral adjunto, Marcos Dezem e a tesoureira, Ediliani Petkov.

Conversa com a Advocacia

O presidente da OAB-SC, Rafael Horn, está percorrendo todo o estado, cumprindo o cronograma do programa Conversa com a Advocacia. O ciclo de diálogos tem por objetivo promover: a inclusividade - através da colaboração de advogados e advogadas todo o estado; a inovação, com a medida inédita de levar o conteúdo das reuniões a todas as Subseções; e eficiência - para aprimorar as ações da Seccional nesta gestão. Em Concórdia, a programação será prevista para o dia 15 de março (das 17h45 às 19h00).

(Fonte: PG Comunicação)