Polícia Civil prende suspeito de assassinato no bairro Flamenguinho

A Polícia Civil de Concórdia, através da DIC Fron, prendeu temporáriamente na tarde desta quinta-feira, dia 14, o homem suspeito pelo assassinato de Eduardo da Silva, cujo crime aconteceu no fim da noite do dia 17 de janeiro, no bairro Flamenguinho, em Concórdia. A operação, que foi motivada por cumprimento de mandado de prisão, ocorreu em um bairro não informado de Concórdia. A Polícia Civil chegou até ao suspeito através de investigação e análise de imagens.



Conforme informações, o suspeito é de iniciais S.L.Z, que foi levado para a Central de Polícia Civil e depois seguiu para o Presídio Regional de Concórdia, onde ficará à disposição da Justiça. Conforme informações preliminares, o motivo do assassinato pode ser uma desavença que havia entre ambos.



Conforme informado pela Rádio Aliança, pelo menos três disparos foram efetuados contra a vítima na rua 29 de Julho. Mesmo ferido, Eduardo da Silva correu para a rua Antônio Miglioretto Neto, mas acabou caindo em frente a garagem de uma casa onde acabou morrendo.



O suspeito teria efetuado os disparos quando passava de moto pela via.