Roberto Marinello será o novo superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Concórdia, a Fundema, o Decreto que trata da nomeação de Marinello para o cargo deverá ser publicado no Diári Oficial nesta sexta-feira, dia 15.

Marinello ocupa uma pasta que até o fim do ano passado era dirigida por Gilberto Romani, do PSB, cuja sigla desembarcou do Governo Municipal. Desde então, o secretário Municipal da Agricultura, Mauro Martini, vinha acumulando função e respondendo pelo órgão.

Marinello é do Partido da República e vinha respondendo pelo cargo de Chefe de Execução Fiscal. Marinello foi candidato a vereador pelo PSD nas eleições de 2016, na coligação derrotada no pleito daquele ano. Antes, ele ocupou funções na Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia até o primeiro semestre do ano passado, quando esteve como Gerente de Planejamento Regional e Apoio a Políticas Públicas.