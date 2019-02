Nessas andanças pela cidade de Concórdia durante esta semana, me deparei com um folheto do Sesc que está lançando uma oficina para auxiliar idosos a usarem o aparelho smartphone. Tal iniciativa me chamou a atenção e mantive contato com o Sesc local, que confirmou a realização desse projeto que acontecerá em Concórdia pelo segundo ano.

Porém, o projeto não é realizado somente em Concórdia. Em outras unidades, o treinamento também é realizado.



Pode parecer surreal para nós, considerados como mais jovens e mais familiarizados com essa tecnologia. Mas para os mais vividos, o smartphone pode se resumir somente a um "telefone". Porém, esse aparelho é muito mais do que isso. Ele é dotado de recursos que transcendem até mesmo o conhecimento de muitos dos mais jovens. Então imaginem, a dificuldade dos idosos em lidar com esse aparelho e todos os seus recursos.



Através do smartphone é possível você ter a sua disposição aplicativos que possibilitam a comunicação instantânea com qualquer pessoa, seja por texto, áudio, fotos e vídeos; também possibilitam a realização de operações um pouco mais complexas como transações bancárias, acessar e-mails, páginas de internet, ouvir rádio e também assistir TV. Afinal de contas, tudo está na internet. Ou seja, o smartphone não tem mais o conceito de somente ser um telefone. Tem o conceito, digamos assim, de tecnologia multiopções.



É bem verdade que muitos dos que já passaram dos 60 anos idade têm telefone celular, inclusive desses mais modernos. Uma parte considerável deles utiliza whatsapp e navega pela internet. Porém, eles não dominam todo o potencial que o aparelho pode oferecer, inclusive, para facilitar o dia a dia.



A falta de conhecimento deles é circunstancial. Afinal de contas o telefone celular, aquele mais primitivo, surgiu na metade da década de 90 e a internet também nasceu naquele período. Porém ambos foram se encontrar e selar o casamento na metade dos anos 2000, de onde também acelerou-se o processo de modernização tecnológica dos aparelhos celulares, que passaram a ter múltiplas funções. Essa caminhada foi mais acompanhada pelos jovens do que pelos mais idosos.



Porém, muitos dos mais vividos, por alguma razão, ficaram alijados desse processo e gostariam de se inserir e usufruir dessas facilidades tecnológicas.



Outro fator que se soma nesse contexto é a falta de paciência ou didática de familiares ou amigos mais jovens em instruir os idosos a usar plenamente os recursos do smartphone. Que atire a primeira pedra quem tem essa paciência! Diante desse cenário, o Sesc encontrou um nicho e está oportunizando esse aprendizado.



Então, vovô e vovó, bem-vindos a era high tech, a era da tecnologia!!!