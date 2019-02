PM recupera veículo com registro de furto

A Polícia Militar de Concórdia recuperou um veículo com registro de furto. O fato ocorreu na noite da quarta-feira, dia 13. Trata-se de uma Brasília, que estava abandonada no bairro Jardim. O veículo havia sido levado durante a madrugada de quarta-feira, dia 13, da rua Guilherme Helmuth Arendt, no centro de Concórdia. O veículo foi entregue na Central de Polícia Civil de Concórdia.