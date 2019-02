Está confirmado o início de uma operação de tapa buracos nas rodovias estadual da região. Em contato com o jornalismo da Belos FM na manhã de hoje, o superintendente Regional Oeste do Deinfra, Elio Godoy, detalhou que a operação acontecerá por etapas. Porém a reportagem apura que nesta manhã de quinta-feira, 14, não houve serviços no trecho. Você pode conferir no vídeo a seguir.

O início se dá SC-283 entre Chapecó e Seara, e Seara Concórdia. Após será trabalho na SC 155 até Xavantina, Xanxerê e Aberlado Luz. Outro local que terá reparo é SC 390, próximo a Embrapa, em Concórdia, além da 155 em Itá.

Os trabalhos serão gradativos atendendo um cronograma de emergência. Godoy explica que a empresa já estava licitada, mas o novo governo demorou 30 dias para emitir a ordem de serviço. Além do asfalto, roçadas e sinalização estão autorizadas e devem iniciar nos próximos dias.

(Belos FM)