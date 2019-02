O radialista Rogério Luiz Maurer assumiu, na manha desta quinta-feira, dia 14, a chefia do Departamento de Turismo de Concórdia. A posse aconteceu no gabinete do prefeito, Rogério Pacheco.

Maurer já foi assessor de imperensa da antiga SDR, por dois anos, e também trabalhou na Prefeitura de Concórdia, como diretor de orçamento. "Ainda estou me inteirando, conhecendo o ambiente, mas posso adiantar que vou me dedicar aos projetos da área do Turismo do município. Vamos trabalhar com novas ideias e também resgatar algumas que já existem", relatou o novo servidor municipal ao Jornalismo da Aliança.

Atualmente o comunicador atua em uma rádio web de sua propriedade. Ele também escrevia para um site de opiniões.