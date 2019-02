O prazo de inscrição para a 8ª Copa CDL de Futebol Suíço encerra na terça-feira (19). A competição esportiva que é considerada uma das mais significativas do município tem como objetivo envolver as centenas de empresas associadas e colaboradores, gerando integração e qualidade de vida.

As equipes interessadas devem preencher o formulário que está disponível no site da entidade no link – Copa ou na empresa Mundo dos Esportes e a adesão é de R$400,00. Podem participar associados, colaboradores e cônjuges mediante comprovação. Neste ano além das equipes inscritas, participação dos convidados Bombeiros Voluntários, Polícia Militar, Embrapa e Associação de Pais Amigos da Criança e Adolescente a Apaca que também promove em paralelo com a competição dos adultos a 4ª Apaca CDL para Menores. As partidas serão conduzidas pela Liga Concordiense.

O Congresso Técnico está marcado para quinta-feira (21/02), às 19h30min, no auditório do Centro de Eventos. Após no dia 27 deste mês abertura oficial da Copa CDL, que neste ano será realizada nos campos da Ser Sadia. De acordo com o diretor de esportes, Cemilton Jung, a proposta foi inovar e centralizar o evento. “A ideia foi concentrar a Copa na área central da cidade facilitando assim o deslocamento dos atletas, do mesmo modo que do público que em todas as edições abrilhantaram a competição”.

No primeiro compromisso das equipes o Congresso Técnico será confirmado o número de equipes, apresentada a forma de disputa e será feito o sorteio dos grupos. Em 2018 participaram 21 equipes, para esse ano perspectiva dos organizadores é de chegar em 25 times. A competição vai acontecer nas segundas e quartas-feiras com entrada gratuita.

Essa edição conta com o importante patrocínio das seguintes empresas: Ideal Modas, Mundo dos Esportes, Nova Móveis e Eletro, Pagnocelli Imóveis, Pisocenter, MM Distribuidora e Zat Supermercados.

(Fonte: Jornalista Responsável: Fabiana Passarin/ASCOM/CDL Concórdia)